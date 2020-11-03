«Это для женщин». Тайсон и Рой Джонс раскритиковали регламент своего боя

Легендарные боксёры Майк Тайсон и Рой Джонс выразили недовольство тем, что раунды в их выставочном поединке, который состоится 28 ноября, будут длиться не по три, а по две минуты.

«Вообще не рад этому. Это для женщин. Почему у нас будут раунды по две минуты? Мы лучшие боксёры в истории, у которых будут такие раунды. Две минуты — это ничто для меня и для него», — приводит слова Джонса BoxingScene.

«Уверен, у них были причины, чтобы так поступить. Но знаете, по две минуты дерутся женщины. Однако комиссия имеет большее влияние, чем я. Впрочем, я рад, что мы сделаем это», — сказал Тайсон.

Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно уступил Брайану Макбрайду. Рой Джонс последний раз бился в 2018-м и победил Скотта Сигмона.