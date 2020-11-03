Чемпион ОИ Власов вызвал на схватку Исмаилова. Тот отреагировал

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов вызвал на схватку российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова.

«Мага, давай сделаем шестиминутную схватку с партером для наших YouTube-каналов?! Мне кажется, будет бомба!» — написал Власов в комментариях под одним из постов Исмаилова в «Инстаграме».

«Роман, просто дай знать, где ты находишься», — ответил Магомед.

Фото: https://www.instagram.com/maga_isma/?hl=ru

Напомним, в настоящее время Исмаилов готовится к поединку с Иваном Штырковым, который состоится 12 декабря на турнире ACA 115.

Последним соперником Исмаилова был Александр Емельяненко. Магомед, который ради этого поединка временно поднялся в тяжёлый вес, нокаутировал соперника в третьем раунде боя, состоявшегося 24 июля.