Чемпион ОИ Власов вызвал на схватку Исмаилова. Тот отреагировал

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов вызвал на схватку российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова.
«Мага, давай сделаем шестиминутную схватку с партером для наших YouTube-каналов?! Мне кажется, будет бомба!» — написал Власов в комментариях под одним из постов Исмаилова в «Инстаграме».
«Роман, просто дай знать, где ты находишься», — ответил Магомед.
Фото: https://www.instagram.com/maga_isma/?hl=ru
Напомним, в настоящее время Исмаилов готовится к поединку с Иваном Штырковым, который состоится 12 декабря на турнире ACA 115.
Последним соперником Исмаилова был Александр Емельяненко. Магомед, который ради этого поединка временно поднялся в тяжёлый вес, нокаутировал соперника в третьем раунде боя, состоявшегося 24 июля.
- 3 ноября 2020
-
14:14
-
14:01
-
14:00
-
13:00
-
12:14
-
11:29
-
11:02
-
11:01
-
10:22
-
09:39
-
09:21
-
09:02
-
02:21
-
01:51
-
00:56
- 2 ноября 2020
-
22:50
-
22:03
-
21:02
-
18:59
-
17:58
-
16:37
-
16:18
-
16:09
-
15:34
-
15:28
-
15:01
-
14:02
-
13:00
-
12:55
-
12:00
-
11:12
-
11:07
-
10:38
-
10:00
-
09:29