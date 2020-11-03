Дрозд оценил действия Усика в бою с Чисорой

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд оценил действия украинца Александра Усика в поединке с британцем Дереком Чисорой, который состоялся в минувшие выходные. Усик победил Чисору единогласным решением судей.
«Первая половина получилась напряжённой. Но я хочу напомнить, что Чисора – девятый номер рейтинга в тяжёлом весе. У меня сложилось впечатление, что Саша чувствовал себя комфортно на протяжении практически всего поединка. Повторюсь, в начале было напряжение, а потом он вкатился, начал использовать ноги и «танцы». Я бы сказал так, что Усик прошёл всю дистанцию достаточно спокойно, без каких-либо перепадов.
Усик работал вторым номером. Это его стиль, ему нравится такая манера. Чисора пытался давить, но, по большому счёту, он не смог ни разу запереть украинца. Мне Усик в этом поединке очень понравился. Саша красиво и в комфортной атмосфере разобрался с Чисорой, который входит в элиту тяжёлого веса», — цитирует Дрозда «Р-Спорт».
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