Поветкин госпитализирован с коронавирусом, реванш с Диллианом Уайтом перенесён
Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин заразился коронавирусом. Его поединок с Диллианом Уайтом, намеченный на 21 ноября, будет перенесён. Об этом рассказал глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский.
«Мы будем переносить поединок. У Саши Поветкина обнаружен коронавирус, он в одной из московских клиник под присмотром врачей. Будем надеяться, что Саша восстановится быстро. Но, смотря правде в глаза, мы вернёмся в 2021 году с реваншем. Болезнь протекает умеренно, не скажу, что бессимптомно, но ничего страшного. Есть температура, но критических осложнений нет», — передаёт слова Рябинского корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
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