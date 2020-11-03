Валуев: трудно сказать, когда Поветкин будет готов выступать

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал информацию о заражении коронавирусом Александра Поветкина. Экс-боксёр, а ныне депутат Госдумы выразил сожаление в связи с этим фактом и признал, что предсказать сроки возращения Александра в строй почти невозможно.

«Очень жалко, что Саша заразился коронавирусом. Будет ли ждать Уайт? А куда он денется? Ждать он не обязан, конечно, бой он, возможно, какой-то и проведёт.



Что касается коронавируса, то я сам переболел и знаю, что это такое. Очень большая нагрузка от него на сердце и лёгкие, бьёт по выносливости ещё. Трудно говорить, когда Саша будет готов выступать, мы не знаем, какое поражение лёгких, как будет протекать болезнь. Даже врач вряд ли это скажет», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.