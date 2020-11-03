Диллиан Уайт пока не требует нового соперника взамен заразившегося COVID-19 Поветкина
Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский рассказал, что британский боксёр Диллиан Уайт пока не просит нового соперника на 21 ноября. В этот день он должен был встретиться с временным чемпионом мира по версии WBC Александром Поветкиным, но, как стало известно 3 ноября, россиянин заразился коронавирусом.
«Готов ли ждать Уайт? Или требует другого? Нет, сейчас об этом речи не идёт. Любой человек может заболеть», — передаёт слова Рябинского корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
Напомним, впервые Поветкин и Уайт встретились в августе 2020 года в Великобритании. Тогда Поветкин нокаутировал противника в пятом раунде, хотя в ходе встречи и проигрывал Уайту. Почти сразу стороны согласились на реванш.
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