Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Диллиан Уайт пока не требует нового соперника взамен заразившегося COVID-19 Поветкина

Диллиан Уайт пока не требует нового соперника взамен заразившегося COVID-19 Поветкина
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский рассказал, что британский боксёр Диллиан Уайт пока не просит нового соперника на 21 ноября. В этот день он должен был встретиться с временным чемпионом мира по версии WBC Александром Поветкиным, но, как стало известно 3 ноября, россиянин заразился коронавирусом.

«Готов ли ждать Уайт? Или требует другого? Нет, сейчас об этом речи не идёт. Любой человек может заболеть», — передаёт слова Рябинского корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Напомним, впервые Поветкин и Уайт встретились в августе 2020 года в Великобритании. Тогда Поветкин нокаутировал противника в пятом раунде, хотя в ходе встречи и проигрывал Уайту. Почти сразу стороны согласились на реванш.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020