Хирн предложил организовать бой Диллиана Уайта с Тайсоном Фьюри

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн отреагировал на новость о заражении Александра Поветкина коронавирусом, из-за чего его клиент Диллиан Уайт остался без поединка на 21 ноября. Хирн быстро сориентировался в ситуации и предложил организовать схватку Диллиана Уайта с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.
«Фьюри ищет соперника. Уайт готов, так почему бы и нет. Мы согласимся на такой поединок. С нашей стороны сложностей не будет. Знаю, что Тайсон ищет лёгкого соперника на декабрь, и не виню их. Он проведёт первый бой после победы над Уайлдером и ждёт боя с Джошуа в 2021 году. Но Уайт более чем готов к бою 5 декабря. Этот бой зависит от одного телефонного звонка. Если Тайсон хочет реальный бой, Уайт рядом. Мы определённо обсудим это. Если Фьюри захочет противника попроще, мы поймём и это», — приводит слова Хирна Sky Sports.
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