Адесанья не исключил, что будет владеть титулами в трёх весовых категориях

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья, который вскоре намерен провести титульный бой в полутяжёлом весе с Яном Блаховичем, не исключил, что позже поборется и за пояс в тяжёлом дивизионе. По его словам, такой вариант развития событий станет реальным, если титулом в тяжёлом весе завладеет Джон Джонс.
«Я заберу пояс у Блаховича. Если по каким-то причинам Джонс всё-таки решиться биться в тяжёлом весе и станет чемпионом, я чёрт возьми скажу, что иду в тяжёлый вес. Три чемпионских титула одновременно», — приводится слова Адесаньи на странице ESPN MMA в «Инстаграме».
Напомним, Адесанья уже успел пообещать, что встретится с Джоном Джонсом в 2021 году. Президент UFC Дана Уайт в свою очередь подтвердил, что бой Адесаньи и Блаховича также стоит на повестке дня.
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