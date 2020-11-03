Кормье: не лишив Хабиба титула, Уайт поступил правильно

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мыслями о будущем чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. По его словам, президент UFC Дана Уайт поступил правильно, не лишив спортсмена титула после того, как тот объявил о завершении карьеры.
«Это умный ход. Не лишив его титула, Дана поступил правильно и умно. Это говорит о ценности Хабиба. Когда Сехудо объявил об уходе, Уайт в тот же вечер рассказал, что за титул будет драться Пётр Ян. С Хабибом так не сделаешь. Ты будешь сидеть и надеяться. Как говорил Уайт, Нурмагомедов был очень эмоционален, вы всё видели сами, это шло из него. Так что вы можете сидеть, надеяться и ждать, что тридцатый бой Хабиба состоится.
Думаю, ждать можно и до лета. Такова реальность, в условиях пандемии и так далее. Тот же Хабиб должен был драться в апреле, но выступил только в октябре и никто не ныл с призывами, забрать у него титул. Есть возможность организовать бой за временный титул. Именно так всё и делалось последние несколько раз", — приводит слова Кормье BJ Penn.
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