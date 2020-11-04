Чисора и Хантер выразили готовность заменить Поветкина в бою с Уайтом

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора, бившийся 31 октября с Александром Усиком, выразил готовность провести поединок 21 ноября. Британец хочет заменить в бою с Диллианом Уайтом Александра Поветкина, напомним, что у россиянина диагностирован коронавирус.

Чисора появился в прямом эфире «Инстаграма» на странице промоутера Эдди Хирна и предложил себя в качестве соперника для Диллиана. Функционер сначала удивился, но затем заявил, что рассмотрит такой вариант.

Кроме того, Поветкина вызвался заменить и бывший соперник Александра Майкл Хантер, который в декабре 2019 года отбоксировал с россиянином вничью. Хантер заявил, что готов выйти на коротком уведомлении даже бесплатно, сообщает Boxingnews24.

Реакции Эдди Хирна на такое предложение пока не было.