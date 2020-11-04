Чисора и Хантер выразили готовность заменить Поветкина в бою с Уайтом

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора, бившийся 31 октября с Александром Усиком, выразил готовность провести поединок 21 ноября. Британец хочет заменить в бою с Диллианом Уайтом Александра Поветкина, напомним, что у россиянина диагностирован коронавирус.
Чисора появился в прямом эфире «Инстаграма» на странице промоутера Эдди Хирна и предложил себя в качестве соперника для Диллиана. Функционер сначала удивился, но затем заявил, что рассмотрит такой вариант.
Кроме того, Поветкина вызвался заменить и бывший соперник Александра Майкл Хантер, который в декабре 2019 года отбоксировал с россиянином вничью. Хантер заявил, что готов выйти на коротком уведомлении даже бесплатно, сообщает Boxingnews24.
Реакции Эдди Хирна на такое предложение пока не было.
- 4 ноября 2020
-
00:21
-
00:10
- 3 ноября 2020
-
23:34
-
22:28
-
21:26
-
20:27
-
19:53
-
18:48
-
18:26
-
18:16
-
17:33
-
17:18
-
16:02
-
15:03
-
14:14
-
14:01
-
14:00
-
13:00
-
12:14
-
11:29
-
11:02
-
11:01
-
10:22
-
09:39
-
09:21
-
09:02
-
02:21
-
01:51
-
00:56
- 2 ноября 2020
-
22:50
-
22:03
-
21:02
-
18:59
-
17:58
-
16:37