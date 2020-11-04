Чендлер вызвал на бой Фергюсона и Гэтжи
Бывший чемпион Bellator в лёгкой весовой категории американец Майкл Чендлер бросил вызов легковесам UFC Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи. Напомним, Чендлер был резервистом в поединке Хабиба Нурмагомедова и Гэтжи, который состоялся 24 октября и закончился победой россиянина.
«Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи — первые в списке бойцов, с которыми я хочу сразиться. Думаю, это был бы прекрасный бой для болельщиков UFC, которые хотят узнать, кто такой Майкл Чендлер. Они оба отличные бойцы.
Те, кто видел мои бои, понимают: лучший способ победить меня — постараться выбраться из-под моего давления. Джастин и Тони встретят меня в середине октагона, и это будет интересно», — приводит слова Чендлера издание BJPenn.com.
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