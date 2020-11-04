Понзиниббио вернётся в UFC и проведёт бой с россиянином Салиховым

Аргентинский боец среднего веса Сантьяго Понзиниббио спустя два года вернётся в UFC и проведёт поединок с россиянином Муслимом Салиховым. Об этом сообщает BJ Penn. Бой намечен на 16 января 2021 года. Мероприятие, скорее всего, состоится на UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада.

Пока у турнира нет главного боя, и поединок Понзиниббио и Салихова может стать таковым.



34-летний Понзиниббио провёл в ММА 30 боев, одержал 27 побед (15 нокаутом) и потерпел три поражения. Последний его поединок в UFC состоялся 17 ноября 2018 года. Тогда Сантьяго нокаутировал Нила Магни.

36-летний Салихов в последний раз выходил в октагон 11 июля 2020 года на турнире UFC 251 и одержал победу над Элизеу Залески раздельным решением судей. На счету Салихова 19 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и дважды потерпел поражение.