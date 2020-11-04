Махачев рассказал, как на Хабиба повлияли лоукики Гэтжи

Российский боец MMA Ислам Махачев, который входит в команду чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как на обладателе пояса сказались лоукики в исполнении Джастина Гэтжи.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры.
«Хабиб готовился к лоукикам и ещё до боя говорил, что, если Джастин будет их бить, он не будет стоять и ждать. Но Джастин хорошо бил — Хабиб немного прихрамывал сначала. Сейчас уже всё прошло.
Он к ним очень много готовился на тренировках, и мы делали разные варианты контратак: или Хабиб встречает, или подхватывает ногу и переводит, потому что все понимали, что Джастин бьёт лоукики», — цитирует Махачева «Матч ТВ».
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