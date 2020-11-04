«Я мусульманин, но надо аккуратнее». Велогонщик Закарин — о грубых словах Хабиба о Макроне

Известный российский велогонщик Ильнур Закарин прокомментировал резкие слова чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона.

Напомним, конфликт Франции с исламским миром начался после того, как Макрон высказался за то, чтобы в стране и дальше публиковались карикатуры на пророка Мухаммеда. Политик сделал соответствующее заявление после того, как во Франции был убит школьный учитель, который рассказывал ученикам о подобных карикатурах. Нурмагомедов после этого в грубой форме высказался о Макроне.

«Знаете, если бы это написал обычный человек, то этот пост бы пропустили. А учитывая, что автором был Хабиб, это стали тиражировать СМИ.

Это религиозный вопрос, я сам мусульманин, исповедую ислам. Но я не сторонник таких постов. Многие следят за нами, прислушиваются к нашему мнению. Поэтому надо быть крайне аккуратным», — цитирует Закарина «Спорт-экспресс».