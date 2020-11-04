Нурмагомедов будет в углу Махачева на его бое с дос Аньосом
Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поможет Исламу Махачеву в его поединке с Рафаэлем дос Аньосом.
Напомним, Махачев входит в команду Нурмагомедова. Его бой с дос Аньосом возглавит турнир UFC 14 ноября.
Махачева спросили, кто будет в его углу.
«Мы это всегда решаем командой. Сейчас будут Хабиб, Хавьер Мендес (тренер Нурмагомедова. — Прим. «Чемпионата»), Муслим, мой брат. И, может быть, будет Эсед Эмирагаев (тренер по борьбе. — Прим. «Чемпионата»).
У нас в Дагестане планируется открытый турнир памяти Абдулманапа с 6-го по 8-е, и сразу после него Хабиб прилетит на мой бой», — приводит его слова «Матч ТВ».
На счету Махачева 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
Нурмагомедов назвал Махачева следующим королём лёгкого веса UFC
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