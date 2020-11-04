Дзюба, Нурмагомедов и Загитова попали в топ-10 спортсменов, вызывающих наибольшее доверие

Футболист «Зенита» и сборной России Артём Дзюба, боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и фигуристка Алина Загитова вошли в первую десятку спортсменов, вызывающих наибольшее доверие у россиян. Об этом сообщает «РБК-Спорт», ссылаясь на исследование компании Romir.
На первом месте оказалась бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева. Она опередила заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову и бойца MMA Фёдора Емельяненко.
Сообщается, что по сравнению с летней версией рейтинга, которая была опубликована в июне этого года, из топ-10 выбыли Ирина Винер (художественная гимнастика), Антон Шипулин (биатлон), Этери Тутберидзе (фигурное катание), Елена Вяльбе (лыжи), Вячеслав Фетисов (хоккей).
Полный список выглядит так:
1. Ляйсан Утяшева, художественная гимнастика;
2. Татьяна Тарасова, фигурное катание;
3. Фёдор Емельяненко, MMA;
4. Игорь Акинфеев, футбол;
5. Николай Валуев, бокс;
6. Хабиб Нурмагомедов, MMA;
7. Алина Загитова, фигурное катание;
8. Артем Дзюба, футбол;
9. Александр Овечкин, хоккей;
10. Мария Шарапова, теннис.
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