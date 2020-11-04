Дзюба, Нурмагомедов и Загитова попали в топ-10 спортсменов, вызывающих наибольшее доверие

Футболист «Зенита» и сборной России Артём Дзюба, боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и фигуристка Алина Загитова вошли в первую десятку спортсменов, вызывающих наибольшее доверие у россиян. Об этом сообщает «РБК-Спорт», ссылаясь на исследование компании Romir.

На первом месте оказалась бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева. Она опередила заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову и бойца MMA Фёдора Емельяненко.

Сообщается, что по сравнению с летней версией рейтинга, которая была опубликована в июне этого года, из топ-10 выбыли Ирина Винер (художественная гимнастика), Антон Шипулин (биатлон), Этери Тутберидзе (фигурное катание), Елена Вяльбе (лыжи), Вячеслав Фетисов (хоккей).

Полный список выглядит так:

1. Ляйсан Утяшева, художественная гимнастика;

2. Татьяна Тарасова, фигурное катание;

3. Фёдор Емельяненко, MMA;

4. Игорь Акинфеев, футбол;

5. Николай Валуев, бокс;

6. Хабиб Нурмагомедов, MMA;

7. Алина Загитова, фигурное катание;

8. Артем Дзюба, футбол;

9. Александр Овечкин, хоккей;

10. Мария Шарапова, теннис.