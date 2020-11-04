Исмаилов рассказал, что А. Емельяненко пригласил его в гости
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, о чём общался с Александром Емельяненко после поединка, состоявшегося 24 июля. Напомним, средневес Исмаилов, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес, нокаутировал Емельяненко в третьем раунде боя, возглавившего кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA).
«Я звонил и общался с Сашей, он пригласил меня в гости. Сейчас буду в Москве, обязательно зайду в гости, посидим и пообщаемся, он сказал, что подготовит хлеб-соль.
Он позвал меня прямо в гости, а не куда-то посидеть, и мне понравилось, как мы пообщались по телефону. Это было гораздо приятнее, чем то, что он говорит в интервью», — приводит слова Исмаилова ТАСС.
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