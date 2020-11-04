Порье написал твит о бое с Макгрегором, а потом удалил его

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье призвал UFC «прекратить играть в игры» и как можно скорее выслать ему контракт на бой с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором, сообщает BJPenn.com.

Напомним, ранее Макгрегор объявил, что проведёт поединок с Порье. На опубликованном постере не было ни одного упоминания организации UFC. После этого Дастин сообщил, что согласился провести бой с Конором под эгидой UFC. Макгрегор также ответил согласием на предложение организации.

«Я против Конора – это бой, который пройдёт 23 января. Давайте объявим об этом официально! UFC, Дана Уайт, пришлите мне правильный контракт. Прекратите играть в игры!» — написал Порье в своём «твиттере». Вскоре он удалил твит.