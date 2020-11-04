Исмаилов назвал условие для реванша с А. Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, при каком условии состоится его матч-реванш с Александром Емельяненко. Напомним, средневес Исмаилов, который ради первого боя с Емельяненко поднялся в тяжёлый вес, нокаутировал его в третьем раунде боя 24 июля, возглавившего кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA).

По словам Исмаилова, он даст реванш Емельяненко, если тот одержит победу в следующем поединке.

«Если Саша вернётся, один хороший бой выиграет (дам ему реванш. — Прим. «Чемпионата»).

Все увидят, что Саша хорошо себя чувствует, и он скажет, что, мол, в нашем бою была случайность. Из-за того что он тогда поставил на кон всё, я готов из уважения дать ему реванш», — цитирует Исмаилова ТАСС.