«Ничего героического не увидела». Роднина — о предложении дать Хабибу звание Героя России
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на предложение коллеги Гаджимурада Омарова присвоить чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. Ранее стало известно, что с подобной инициативой депутат обратился к президенту России Владимиру Путину.
«У нас, извините, чемпионов много, Героев России немного. Я считаю, что это, наверное, не награда для спортсменов.
Для кого? Для людей, которые совершают какой-то подвиг. Он профессиональный спортсмен, показал свою работу. Это работа, как у любого спортсмена-профессионала.
Не знаю, я как-то к этому не готова. Как решат, так решат. Но ничего героического в его действиях не увидела», — цитирует Роднину «Спорт-экспресс».
Депутат предложил Путину дать Нурмагомедову звание Героя Российской Федерации
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