«Как плитой накрывает». Махачев рассказал, как проходят его спарринги с Нурмагомедовым

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгком весе, рассказал, как проходят его спарринги по грэпплингу с обладателем пояса Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, Махачев входит в команду Нурмагомедова.

«У нас обычно без болевых проходят схватки. Но, конечно, когда я только пришёл в зал, Хабиб был намного сильнее и возрастом постарше: крутил, делал болевые, удушающие.

Сейчас у нас конкурентная борьба, но у Хабиба очень серьёзный контроль, и многие неслучайно говорят, что, когда под него попадаешь, это как плитой накрывает», — приводит его слова «Матч ТВ».

На счету Махачева 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Его следующим соперником станет Рафаэль дос Аньос, бой возглавит кард турнира UFC 14 ноября.