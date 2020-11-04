Исмаилов и Штырков позировали, шутили и улыбались. Главные фото с промоакции боя АСА 115

3 и 4 ноября в Москве бойцы MMA Магомед Исмаилов и Иван Штырков приняли участие в съёмках проморолика для турнира ACA 115.



34-летний Исмаилов провёл 19 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 16 побед и потерпев два поражения, ещё один бой завершился вничью. В последнем поединке, который состоялся 24 июля на номерном турнире ACA в Сочи, россиянин победил соотечественника Александра Емельяненко. Ради этого боя Магомед поднялся в тяжёлый вес. На счету 32-летнего Штыркова 19 поединков в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение, ещё один бой завершился вничью.

Поединок Исмаилов — Штырков состоится 12 декабря и пройдёт в полутяжёлой весовой категории. Бой возглавит кард турнира ACA 115.

Лучшие кадры с промоакции соперников главного боя турнира АСА 115 — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.