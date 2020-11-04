Роган: Джонс — величайший боец в истории

Комментатор UFC Джо Роган считает, что Джон Джонс является величайшим бойцом в истории организации.
«Посмотрите на раннюю карьеру Джонса. Он завоевал титул в самом начале карьеры, в 2011 году, и с тех пор провёл больше поединков в статусе чемпиона, чем любой другой боец. Величайший боец в истории. Добился большего, чем остальные. Завоевал титул, став самым молодым чемпионом в истории UFC, победил легендарного Маурисио Руа, доминировал в поединках с другими бойцами.
Джонс не проигрывал ни одного раунда, он просто крушил людей. Посмотрите, что он сделал с Рашадом Эвансом, Рэмпейджем, Лиото Мачидой», — приводит слова Рогана Middleeasy.
Напомним, Джонс выражал недовольство, что Хабиба Нурмагомедова после победы над Джастином Гэтжи поставили на первое место в рейтинге P4P, а кое-кто начал называть россиянина лучшим в истории.
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