Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сравнил себя с Брюсом Ли.
«Первым был Брюс Ли. Теперь это Конор Макгрегор», — написал Макгрегор в своём «твиттере».
«Впитывай полезное, отбрасывай бесполезное и добавляй своё», — процитировал Макгрегор Ли.
Напомним, Макгрегор объявил, что проведёт поединок с Порье 12 декабря 2020 года. На опубликованном постере не было ни одного упоминания организации UFC.
После этого Дастин Порье сообщил, что согласился провести бой с Макгрегором под эгидой UFC. Макгрегор также ответил согласием на предложение организации.
Первый бой Макгрегор — Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.
Первый поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года и нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел 4 поражения.
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