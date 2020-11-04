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Исмаилов: своим возвращением Хабиб заработает больше, чем за последние два боя

Исмаилов: своим возвращением Хабиб заработает больше, чем за последние два боя
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мнением о возможном возвращении Хабиба Нурмагомедова в октагон.

«Не знаю, вернётся ли Хабиб. Он ушёл как в фильмах. Вроде бы фильм закончился и в конце что-то происходит. Например, он открыл глаза.

29 побед Хабиба – это и есть триллер, когда в конце что-то происходит, когда остаётся что-то для продолжения.

Мне кажется, 29-0 – весьма подходящее продолжение. Сказать, что он возвращается на один бой, и это уже будет 30-0. Может, вернётся, может, нет. Больше склоняюсь, что нет.

Хотя на его месте я бы оставил в голове вариант, что можно вернуться. Наверное, таким возвращением он заработает побольше, чем за последние два противостояния в совокупности», — сказал Магомед Исмаилов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

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