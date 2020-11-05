Джошуа: Уайлдер опорочил моё имя

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа отреагировал на слова Деонтея Уайлдера о том, что он предпочёл бой с Тайсоном Фьюри.
«Со временем правда выходит наружу. Я получил много критики, но оставался скептиком. Он признал это. Мы сделали ему выгодное предложение, но он захотел бой с Тайсоном Фьюри. Пусть будет так. Если он хотел этого, то хорошо. Но он опорочил моё имя. Пока Уайлдер выставлял меня плохим человеком, который не работает над улучшением спорта и дерётся с тем, кого выбирает сам, я терпел. Но он вышел и сказал это сам. Люди могут сами принимать всё так, как хотят и понять, где именно правда», — приводит слова Энтони Джошуа Sky Sports.
Ранее Деонтей Уайлдер сообщил, что выбрал бой с Фьюри, несмотря на то, что ему предложили большую сумму за бой с Джошуа. При этом раньше Уайлдер говорил, что Джошуа не хочет боя с ним.
- 5 ноября 2020
-
00:33
-
00:01
- 4 ноября 2020
-
23:06
-
21:50
-
20:16
-
19:00
-
17:35
-
17:30
-
16:10
-
15:47
-
15:04
-
14:29
-
14:00
-
13:26
-
13:07
-
12:06
-
11:29
-
10:54
-
10:37
-
10:00
-
09:39
-
09:32
-
09:00
-
08:30
-
06:54
-
00:21
-
00:10
- 3 ноября 2020
-
23:34
-
22:28
-
21:26
-
20:27
-
19:53
-
18:48
-
18:26
-
18:16