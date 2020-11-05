Джошуа: Уайлдер опорочил моё имя

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа отреагировал на слова Деонтея Уайлдера о том, что он предпочёл бой с Тайсоном Фьюри.



«Со временем правда выходит наружу. Я получил много критики, но оставался скептиком. Он признал это. Мы сделали ему выгодное предложение, но он захотел бой с Тайсоном Фьюри. Пусть будет так. Если он хотел этого, то хорошо. Но он опорочил моё имя. Пока Уайлдер выставлял меня плохим человеком, который не работает над улучшением спорта и дерётся с тем, кого выбирает сам, я терпел. Но он вышел и сказал это сам. Люди могут сами принимать всё так, как хотят и понять, где именно правда», — приводит слова Энтони Джошуа Sky Sports.



Ранее Деонтей Уайлдер сообщил, что выбрал бой с Фьюри, несмотря на то, что ему предложили большую сумму за бой с Джошуа. При этом раньше Уайлдер говорил, что Джошуа не хочет боя с ним.