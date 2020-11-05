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Кевин Ли сделал огромную татуировку на голове

Кевин Ли сделал огромную татуировку на голове
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Кевин Ли опубликовал в своём «инстаграме» пост, в котором показал новую татуировку — абстрактное изображение от макушки до затылка.

Последний бой Кевина Ли состоялся 15 марта на турнире UFC Fight Night 170 на стадионе «Жиназио Нильсон Нельсон» в Бразилиа, столице страны. В том поединке Ли проиграл Шарлису Оливейре удушающим приёмом.

После этого Кевин Ли перенёс операцию на передней крестообразной связке, а в августе второе хирургическое вмешательство. Когда Ли сможет вернуться в октагон, пока не сообщается.

UFC Fight Night 170. Ли проиграл Оливейре удушающим приёмом
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