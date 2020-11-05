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Губерниев отреагировал на предложение дать Нурмагомедову звание Героя России

Губерниев отреагировал на предложение дать Нурмагомедову звание Героя России
Бокс/ММА / UFC 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на предложение депутата Госдумы РФ Гаджимурада Омарова присвоить чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. Ранее стало известно, что с такой инициативой депутат обратился к президенту России Владимиру Путину.

«Посмотрим, как отреагируют депутаты. Но давайте не будем разбрасываться званиями. У нас есть звание Героя Труда.

Если говорить, например, о звании Героя Труда — такая спортсменка, как пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина, его достойна. Хабиб, безусловно, тоже хороший спортсмен», — приводит слова Губерниева «Спорт-экспресс».

Напомним, у 32-летнего Нурмагомедова 29 побед в 29 боях в MMA.

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