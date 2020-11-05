Стало известно, сколько заработал Конор Макгрегор за всё время выступлений в UFC
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заработал более $ 15 млн призовых за карьеру в UFC без учёта бонусов от ТВ и продаж платных трансляций. Об этом сообщает издание The Sun.
Первый бой в UFC Макгрегор провёл в 2013 году. За первые шесть поединков ирландец заработал в сумме чуть более $ 500 тыс., за первый титульный бой в полулёгком весе с американцем Нейтом Диасом — $ 1 млн, а за реванш — $ 3 млн.
За бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым Макгрегор также получил $ 3 млн, несмотря на то что проиграл болевым приёмом в четвёртом раунде. За поединок с Дональдом Серроне, состоявшийся в январе 2020 года, Конор заработал $ 5 млн. В том бою он нокаутировал соперника за 40 секунд.
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