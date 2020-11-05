«С каких это?» Депутат Милонов отреагировал на предложение дать Хабибу звание Героя России

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на предложение коллеги Гаджимурада Омарова присвоить чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. Ранее стало известно, что с подобной инициативой депутат обратился к президенту России Владимиру Путину.

«С каких это? Он отличный парень. Хорошо сражается. У него есть все регалии, которые положены для участника подобного рода соревнований. Я не хочу обидеть никого, но я бы не давал Героя России ему», — приводит слова Милонова «Вечерняя Москва».

Напомним, у 32-летнего Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах. Хабиб закончил карьеру, после того как победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 24 октября.