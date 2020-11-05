«С каких это?» Депутат Милонов отреагировал на предложение дать Хабибу звание Героя России
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на предложение коллеги Гаджимурада Омарова присвоить чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. Ранее стало известно, что с подобной инициативой депутат обратился к президенту России Владимиру Путину.
«С каких это? Он отличный парень. Хорошо сражается. У него есть все регалии, которые положены для участника подобного рода соревнований. Я не хочу обидеть никого, но я бы не давал Героя России ему», — приводит слова Милонова «Вечерняя Москва».
Напомним, у 32-летнего Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах. Хабиб закончил карьеру, после того как победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 24 октября.
Губерниев отреагировал на предложение дать Нурмагомедову звание Героя России
- 5 ноября 2020
-
10:11
-
09:41
-
09:21
-
09:02
-
08:51
-
08:22
-
08:03
-
00:33
-
00:01
- 4 ноября 2020
-
23:06
-
21:50
-
20:16
-
19:00
-
17:35
-
17:30
-
16:10
-
15:47
-
15:04
-
14:29
-
14:00
-
13:26
-
13:07
-
12:06
-
11:29
-
10:54
-
10:37
-
10:00
-
09:39
-
09:32
-
09:00
-
08:30
-
06:54
-
00:21
-
00:10
- 3 ноября 2020
-
23:34
Партнерский контент