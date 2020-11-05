Рой Джонс готов провести бой с Майком Тайсоном под флагом России

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший ответил на вопрос, не хотел бы он провести бой с Майком Тайсоном под флагом России.
«Безусловно, это круто. Такой бой можно было бы анонсировать, как «Чёрный русский» против Майка Тайсона.
Майк много лет не боксировал, но он хорошо помнит, что в своё время был лучшим боксёром в мире. В то же время продолжать выходить на ринг в его возрасте, биться с топ-боксёрами достаточно сложно. Все это понимают, но это не мои проблемы. Я должен делать то, что должен. В спорте, в бизнесе. Я никогда не обращаю внимания на такие моменты, а просто хорошо делаю свою работу. До самого конца. Рад, что снова вернусь на ринг.
Чем может закончиться бой? Лучший боец в истории бокса останется стоять на ногах. Уверен, что Майк будет искать возможность закончить всё нокаутом. Я же буду стараться избегать ударов соперника и искать шанс нанести ему пару своих, прицельных, которые завершат этот бой досрочно», — приводят слова Джонса «Известия».
Бой Тайсон — Джонс запланирован на 28 ноября.
51-летний Джонс одержал 66 побед и потерпел 9поражений в 75 боях. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл.
Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно уступил Брайану Макбрайду. Рой Джонс последний раз бился в 2018-м и победил Скотта Сигмона.
- 5 ноября 2020
-
12:02
-
11:46
-
11:02
-
10:47
-
10:11
-
09:41
-
09:21
-
09:02
-
08:51
-
08:22
-
08:03
-
00:33
-
00:01
- 4 ноября 2020
-
23:06
-
21:50
-
20:16
-
19:00
-
17:35
-
17:30
-
16:10
-
15:47
-
15:04
-
14:29
-
14:00
-
13:26
-
13:07
-
12:06
-
11:29
-
10:54
-
10:37
-
10:00
-
09:39
-
09:32
-
09:00
-
08:30