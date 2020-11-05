Рой Джонс готов провести бой с Майком Тайсоном под флагом России

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший ответил на вопрос, не хотел бы он провести бой с Майком Тайсоном под флагом России.



«Безусловно, это круто. Такой бой можно было бы анонсировать, как «Чёрный русский» против Майка Тайсона.



Майк много лет не боксировал, но он хорошо помнит, что в своё время был лучшим боксёром в мире. В то же время продолжать выходить на ринг в его возрасте, биться с топ-боксёрами достаточно сложно. Все это понимают, но это не мои проблемы. Я должен делать то, что должен. В спорте, в бизнесе. Я никогда не обращаю внимания на такие моменты, а просто хорошо делаю свою работу. До самого конца. Рад, что снова вернусь на ринг.



Чем может закончиться бой? Лучший боец в истории бокса останется стоять на ногах. Уверен, что Майк будет искать возможность закончить всё нокаутом. Я же буду стараться избегать ударов соперника и искать шанс нанести ему пару своих, прицельных, которые завершат этот бой досрочно», — приводят слова Джонса «Известия».



Бой Тайсон — Джонс запланирован на 28 ноября.



51-летний Джонс одержал 66 побед и потерпел 9поражений в 75 боях. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл.



Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно уступил Брайану Макбрайду. Рой Джонс последний раз бился в 2018-м и победил Скотта Сигмона.