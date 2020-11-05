Исмаилов пообещал не драться с Ф. Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, что не согласится выйти на поединок с выступающим в Bellator знаменитым бойцом MMA Фёдором Емельяненко, поскольку очень уважает его.
Напомним, 24 июля Исмаилов победил Александра Емельяненко, младшего брата Фёдора. Ради этого поединка средневес Магомед временно поднялся в тяжёлый вес. Он нокаутировал соперника в третьем раунде боя.
«Никогда с Фёдором не подерусь. Я, к примеру, не поддержу никого из России, кто в будущем захочет подраться с Хабибом (Нурмагомедовым. — Прим. «Чемпионата»).
Я ребятам перед боем с Емельяненко сказал, что одним словом можно всё перевернуть. Я бы после боя крикнул «Фёдор» и больше бы ничего не объяснял. Но я бы так не сделал, я уважаю Фёдора и всё то, что он для нас сделал, сделал для ММА. Никогда бы так не поступил», — приводит слова Исмаилова ТАСС.
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