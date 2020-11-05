«Звезда Героя — награда за человеческий героизм». Минаков — об идее наградить Хабиба

Российский боец MMA Виталий Минаков отреагировал на предложение депутата Госдумы РФ Гаджимурада Омарова присвоить чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. Ранее стало известно, что с такой инициативой депутат обратился к президенту России Владимиру Путину.

«Если смотреть на вещи объективно, Хабиб сделал многое для российского спорта, но это не основания на получение медали Героя России. Это уже перебор.

Звезда Героя даётся за проявленный человеческий героизм. Не в спортивном направлении, это точно. У спортсменов есть свои меры поощрения, профильной награды Хабиб достоин. Если давать звезду Героя за спортивные достижения, то в таком случае эту награду могут попросить и выдающиеся люди из бизнеса или другой сферы. Эта награда за другие заслуги, если так давать её, то она утратит свою сакральную ценность.

Я бы такую инициативу не поддержал. Но, повторюсь, Хабиб внёс огромный вклад в развитие спорта», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.