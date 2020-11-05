Депутат Госдумы РФ Гаджимурад Омаров предложил президенту России Владимиру Путину дать звание Героя Российской Федерации чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Поддерживаете ли вы идею присвоить Хабибу Нурмагомедову звание Героя России?».
Пройти опрос можно по ссылке.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.
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