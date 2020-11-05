Геннадий Орлов прокомментировал идею дать Нурмагомедову звание Героя России

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал предложение депутата Госдумы РФ Гаджимурада Омарова присвоить чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. Ранее стало известно, что с такой инициативой депутат обратился к президенту России Владимиру Путину.
«Хабиб — спортсмен. Он молодец, что выиграл 29 боёв. Но таких спортсменов у нас сразу найдётся человек 100. Кто-то выиграл три золотые олимпийские медали, а то и пять. Я был и против того, что футболистам дали заслуженных мастеров спорта. Для меня это обычная победа спортсмена. Будет следующее соревнование, он может проиграть. И что тогда делать?
Не надо вообще обсуждать звания. Вот мы играем в футбол — заслуженные мастера спорта России против незаслуженных мастеров спорта Германии… Если ты спас человека, то ты герой. Но если ты выиграл спортивное состязание, то сделал то, что должен делать», — рассказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».
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