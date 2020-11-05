Усик заработал за бой почти в три раза меньше Чисоры, несмотря на победу

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик заработал £ 1,5 млн (примерно $ 1,9 млн) за бой с Дереком Чисорой без учёта бонусов от ТВ и продаж платных трансляций, а британец — £ 4 млн (примерно $ 5,2 млн). Об этом сообщает издание Total Sportal.

Напомним, в поединке, состоявшемся 31 октября, Усик победил Чисору единогласным решением судей. Поединок боксёров должен был пройти ещё в мае текущего года, но был перенесён на осень из-за ограничений и запретов, связанных с пандемией коронавируса.

В следующем бою Усик может сразиться с действующим чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Джошуа присутствовал на поединке Усик — Чисора, после которого спортсмены обменялись взглядами.