Адесанья назвал величайшего бойца в истории MMA. Это не Хабиб и не Джонс
Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья не согласился с утверждением, что величайшим бойцом в истории смешанных единоборств является кто-то из пары Хабиб Нурмагомедов — Джон Джонс. По мнению Адесаньи, этого титула достоин бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон.
«Если мы говорим о величайшем в истории, то неужели все забыли о Деметриусе Джонсоне, Могучем Мышонке? Это идеальный боец, ну или почти идеальный», — рассказал Адесанья в интервью YouTube-каналу Submission Radio.
В настоящее время 34-летний Джонсон выступает в промоушене One FC. Он провёл 34 поединка в смешанных единоборствах, одержав в них 30 побед и потерпев три поражения, ещё один бой закончился вничью.
Волков объяснил, почему Нурмагомедов обошёл Джонса в сводном рейтинге UFC
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