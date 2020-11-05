Хрюнов: Поветкин стоит в одном ряду с Мухаммедом Али, Усэйном Болтом, Роджером Федерером
Российский промоутер Владимир Хрюнов ответил на вопрос, почему Александр Поветкин был в шаге от победы в бое с Владимиром Кличко, но всё-таки проиграл Кличко.
«Александр Поветкин — уже большое имя в мировом спорте. Он стоит в одном ряду с Мухаммедом Али, Усэйном Болтом, Роджером Федерером. И тёмные силы, естественно, были не заинтересованы в его чемпионстве. Когда Поветкин был на пике, он мог выиграть у Уайлдера, Фьюри и Джошуа в один день. Поэтому против него и развязали кампанию якобы о допинге. Но я думаю, что всё ещё получится у Александра Поветкина.
Что там не получилось с Кличко? Я считаю, что тот бой прошёл не очень вовремя. Его нужно было проводить на три года раньше», — приводит слова Хрюнова сайт телекомпании «Новый Век».
Хрюнов – о реванше Поветкина и Уайта: они не с тем Шерлоком Холмсом связались
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