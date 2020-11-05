Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хрюнов: Поветкин стоит в одном ряду с Мухаммедом Али, Усэйном Болтом, Роджером Федерером

Хрюнов: Поветкин стоит в одном ряду с Мухаммедом Али, Усэйном Болтом, Роджером Федерером
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский промоутер Владимир Хрюнов ответил на вопрос, почему Александр Поветкин был в шаге от победы в бое с Владимиром Кличко, но всё-таки проиграл Кличко.

«Александр Поветкин — уже большое имя в мировом спорте. Он стоит в одном ряду с Мухаммедом Али, Усэйном Болтом, Роджером Федерером. И тёмные силы, естественно, были не заинтересованы в его чемпионстве. Когда Поветкин был на пике, он мог выиграть у Уайлдера, Фьюри и Джошуа в один день. Поэтому против него и развязали кампанию якобы о допинге. Но я думаю, что всё ещё получится у Александра Поветкина.

Что там не получилось с Кличко? Я считаю, что тот бой прошёл не очень вовремя. Его нужно было проводить на три года раньше», — приводит слова Хрюнова сайт телекомпании «Новый Век».

Хрюнов – о реванше Поветкина и Уайта: они не с тем Шерлоком Холмсом связались
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020