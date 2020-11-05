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Адесанья: собираюсь сделать то, на что Джонс решался десять лет

Адесанья: собираюсь сделать то, на что Джонс решался десять лет
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья, который вскоре намерен провести титульный бой в полутяжёлом весе с Яном Блаховичем, объяснил, почему принял решение драться за титул в новой для себя весовой категории.

«Я собираюсь сделать то, на что Джонс решался 10 лет, — набрать вес и драться за титул в новой весовой категории. Мне для этого потребовалось менее трёх лет. Вот в чём разница между нами», — приводит слова Исраэля Адесаньи MMAFighting.

Напомним, Адесанья уже успел пообещать, что встретится с Джоном Джонсом в 2021 году. Президент UFC Дана Уайт в свою очередь подтвердил, что бой Адесаньи и Блаховича также стоит на повестке дня.

Исраэль Адесанья в предыдущем поединке уверенно победил Паулу Косту и защитил титул в среднем весе во второй раз. Что касается Блаховича, то поляк в предыдущем поединке нокаутировал Доминика Рейеса и таким образом впервые стал чемпионом.

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