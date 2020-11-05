Бретт Окамото: считаю Хабиба величайшим

Инсайдер ESPN Бретт Окамото заявил, что считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории, и поделился мыслями о возможном возвращении россиянина в октагон.
«Я считаю, что это всё ложь. На мой взгляд, Нурмагомедов не вернётся ради боя с Сен-Пьером. Да, есть четыре кандидата на звание величайшего бойца в истории MMA. Это Сен-Пьер, Нурмагомедов, Джон Джонс и Андерсон Сильва. У каждого своя история, и мы никогда не сможем ответить на этот вопрос, даже если будем спорить целый день: Сен-Пьер — двукратный чемпион и был в шаге от звания величайшего в истории, Сильва защищал пояс больше всех в истории промоушена (10 раз), Джонс кажется самым талантливым бойцом из всех, а Хабиб – непобеждённый. Невероятное достижение в спорте, в котором подобное практически невозможно. И это для меня гораздо важнее, чем защита титула. Так или иначе Хабиб побил всех нужных людей в дивизионе, кроме Тони Фергюсона, но ему и не следует возвращаться в игру ради этого боя. Учитывая все эти аргументы, я считаю Хабиба величайшим», — цитирует Окамото ESPN.
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