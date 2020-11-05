Стивен Томпсон встретится с Джоффом Нилом
Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон проведёт следующий поединок 19 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником станет Джофф Нил, сообщает MMA Fighting.
Томпсон на данный момент занимает пятое место в рейтинге UFC в полусреднем весе. Последний раз 37-летний спортсмен выходил в октагон в ноябре 2019 года и победил Висенте Луке. Что касается Джоффа Нила, то он занимает одиннадцатое место в рейтинге. Последний раз бился в декабре 2019 года и победил Майка Перри в первом же раунде. Нил до сих пор не потерпел ни одного поражения в UFC.
Ожидается, что турнир UFC, который состоится 19 декабря, станет последним в 2020 году и его возглавит поединок Хамзата Чимаева с Леоном Эдвардсом.
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