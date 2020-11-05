Милонов: депутат подставил Хабиба, предложив наградить его званием Героя России

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мыслями о предложении депутата Гаджимурада Омарова присвоить чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. По словам Милонова, такая инициатива лишь подставила спортсмена.

«Депутатам лучше подумать о насущных проблемах своего региона и своей партии, чем о таких вещах. Депутат, который предложил эту идею, подставил Хабиба. Депутат не очень хорошо знает положение о звании Героя России и за что оно даётся. Таким заявлением он подставил и свою партию. Хабиб Нурмагомедов добился больших спортивных достижений, он спортсмен, сражается в октагоне, но не на фронте и не против террористов. Ему за его любимое дело даются спортивные награды, он получает огромное уважение. В чем героизм и риск для жизни? Где личный подвиг для Героя России? Почему тогда футболистов нельзя награждать Героями России? Получается, раз Хабиб уважаемый человек, то, по мнению депутата, его стоит наградить званием Герой России и большой медалью.



Поэтому искренне считаю, что депутат подставил Хабиба, потому что люди, которые справедливо ссылаются на положение Федерального закона о статусе и порядке самого высокого звания, как Герой России, не видят, за что его можно наградить такой медалью. Нет состава этого положения. Таким образом и Хабиба это невольно может оскорбить. Не хочу обидеть Хабиба, думаю, он прекрасно понимает, что он уважаемый и сильный спортсмен. Его любят и уважают, но при чем тут звание Герой России», — приводит слова Милонова Sport24.