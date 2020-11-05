Гонконгский боец русского происхождения подписал контракт с UFC

Боец смешанных единоборств Саша Палатников подписал контракт с UFC. Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме». Спортсмен по происхождению является русским, но представляет Гонконг. Он станет первым представителем этого региона в UFC.

«Невероятно счастлив сообщить, что подписал контракт на несколько поединков в UFC. В восторге от этой возможности и не могу дождаться шанса представлять флаг Гонконга в октагоне», — написал Палатников.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети «Инстаграм».

Саша Палатников в смешанных единоборствах провёл семь поединков, победил в пяти из них и дважды потерпел поражение. Владел титулом чемпиона в одном из корейских промоушенов.