Арум считает, что Джошуа проиграет Пулеву и не получит бой с Фьюри
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум полагает, что чемпиону мира Энтони Джошуа слишком рано думать об объединительном поединке за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри. По словам функционера, Джошуа может оступиться в поединке с Кубратом Пулевым, который запланирован на 12 декабря.
«Я говорю, что не стоит так быстро строить планы на бой Фьюри — Джошуа. Думаю, Пулев побьёт Энтони. Джошуа всё ещё уязвим, а Кубрат — жёсткий тяжеловес. Если Джошуа проиграет, полагаю, он выберет реванш с Пулевым. Тогда боя с Фьюри не будет, а Тайсону придётся искать нового соперника», — приводит слова функционера Boxingnews24.
Встреча Джошуа и Пулева состоится в Лондоне. Это будет вторая попытка болгарина стать чемпионом мира.
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