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Нурмагомедов: меньше 10 дней осталось до главного боя в карьере Махачева

Нурмагомедов: меньше 10 дней осталось до главного боя в карьере Махачева
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал бойца MMA Ислама Махачева в преддверии его поединка на турнире UFC 14 ноября. Напомним, Махачев, который входит в команду Нурмагомедова, подерётся с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом.

«Меньше 10 дней до главного боя в карьере Ислама Махачева. Он выступит в главном бою вечера на турнире UFC в Вегасе 14 ноября.

Удачи тебе, брат, руки выше — и вперёд», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Махачевым и командой.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

На счету Махачева 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение. У дос Аньоса 29 побед и 13 поражений.

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