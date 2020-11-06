Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Азамат Керефов проведёт первую защиту пояса против Курбана Гаджиева на ACA 113

Азамат Керефов проведёт первую защиту пояса против Курбана Гаджиева на ACA 113
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

6 ноября в Москве чемпион в наилегчайшем весе непобеждённый россиянин Азамат Керефов проведёт первую защиту пояса против соотечественника Курбана Гаджиева.

Бой носит статус реванша, в 2018 году Керефов (13-0) из Кабардино-Балкарии уже встречался в клетке с Гаджиевым (16-2) из Дагестана и одержал победу единогласным решением судей.

Полный кард ACA 113:
Азамат Керефов (Россия) — Курбан Гаджиев (Россия)
Шамиль Шахбулатов (Россия) — Уолтер Перейра (Россия)
Рашид Магомедов (Россия) — Артём Дамковский (Беларусь)
Элиас Сильверио (Бразилия) — Гаджимурад Хирамагомедов (Россия)
Олег Борисов (Россия) — Клеверсон Силва (Бразилия)
Абдул-Рахман Джанаев (Россия) — Нодар Кудухашвили (Грузия)
Мурад Зейнулабидов (Россия) — Майкон Силван (Бразилия)
Алексей Ефремов (Россия) — Вадим Шабадаш (Украина)
Расул Шовхалов (Россия) — Кристиан Бринзан (Италия)
Александр Матмуратов (Россия) — Канат Келдибеков (Киргизия)
Байзет Хатхоху (Россия) — Иван Соловьев (Россия)
Замир Арипшев (Россия) -Ислам Омаров (Россия)
Руслан Абильтаров (Украина) — Фаррух Аджиев (Киргизия).

Турнир пройдёт без зрителей. Трансляцию можно посмотреть начиная с 18:00 мск на сайте ACA.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020