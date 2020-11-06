Азамат Керефов проведёт первую защиту пояса против Курбана Гаджиева на ACA 113

6 ноября в Москве чемпион в наилегчайшем весе непобеждённый россиянин Азамат Керефов проведёт первую защиту пояса против соотечественника Курбана Гаджиева.

Бой носит статус реванша, в 2018 году Керефов (13-0) из Кабардино-Балкарии уже встречался в клетке с Гаджиевым (16-2) из Дагестана и одержал победу единогласным решением судей.

Полный кард ACA 113:



Азамат Керефов (Россия) — Курбан Гаджиев (Россия)

Шамиль Шахбулатов (Россия) — Уолтер Перейра (Россия)

Рашид Магомедов (Россия) — Артём Дамковский (Беларусь)

Элиас Сильверио (Бразилия) — Гаджимурад Хирамагомедов (Россия)

Олег Борисов (Россия) — Клеверсон Силва (Бразилия)

Абдул-Рахман Джанаев (Россия) — Нодар Кудухашвили (Грузия)

Мурад Зейнулабидов (Россия) — Майкон Силван (Бразилия)

Алексей Ефремов (Россия) — Вадим Шабадаш (Украина)

Расул Шовхалов (Россия) — Кристиан Бринзан (Италия)

Александр Матмуратов (Россия) — Канат Келдибеков (Киргизия)

Байзет Хатхоху (Россия) — Иван Соловьев (Россия)

Замир Арипшев (Россия) -Ислам Омаров (Россия)

Руслан Абильтаров (Украина) — Фаррух Аджиев (Киргизия).

Турнир пройдёт без зрителей. Трансляцию можно посмотреть начиная с 18:00 мск на сайте ACA.