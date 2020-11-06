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Исмаилов: мне предлагали бой с Адесаньей

Исмаилов: мне предлагали бой с Адесаньей
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, что ему предлагали поединок с новозеландским бойцом MMA Исраэлем Адесаньей, ныне чемпионом UFC в средней весовой категории. По словам Исмаилова, это было тогда, когда Адесанья только начинал свой путь в MMA.

«Предложений хватало и до моей популярности. И даже в UFC была возможность попасть.

Мне и с Адесаньей предлагали противостояние, когда он только начал свой путь. Но в тот момент у меня многое не клеилось. Я порвал связку, следом были ещё травмы, в связи с чем получился долгий простой. И после такого перерыва опять надо было набирать вес в российском ММА, чтобы говорить о зарубежных промоушенах», — приводит слова Исмаилова «РБК-Спорт».

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