«Он такой тупой!» Адесанья высмеял Джона Джонса за его слова о Нурмагомедове

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья раскритиковал бывшего чемпиона в полутяжёлом весе Джона Джонса за его слова в адрес обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Напомним, Джонс после боя Нурмагомедова и Джастина Гэтжи написал в «Твиттере», что россиянин достоин стать первым номером сводного рейтинга UFC, однако затем изменил своё мнение.

«Джонс недавно сказал что-то тупое в «Твиттере». Он такой тупой. Что-то вроде «Он использует движения, которые подсмотрел у меня». Когда я делал удар ногой по колену соперника. Он что, первым в истории это использовал? Что, правда? Или «Отличный джеб, у меня подсмотрел». Он такой тупой!

Он написал ещё: «Хорошо, Хабиб, я освобождаю мой титул величайшего». Что за титул такой вообще? Такого не существует, это тупость. «Я освобождаю свой статус величайшего для тебя». А потом, когда он протрезвел или что, он такой: «Не, парни, я величайший, я много работал». Это так тупо!» — сказал Адесанья в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.