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«Он такой тупой!» Адесанья высмеял Джона Джонса за его слова о Нурмагомедове

«Он такой тупой!» Адесанья высмеял Джона Джонса за его слова о Нурмагомедове
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья раскритиковал бывшего чемпиона в полутяжёлом весе Джона Джонса за его слова в адрес обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Напомним, Джонс после боя Нурмагомедова и Джастина Гэтжи написал в «Твиттере», что россиянин достоин стать первым номером сводного рейтинга UFC, однако затем изменил своё мнение.

«Джонс недавно сказал что-то тупое в «Твиттере». Он такой тупой. Что-то вроде «Он использует движения, которые подсмотрел у меня». Когда я делал удар ногой по колену соперника. Он что, первым в истории это использовал? Что, правда? Или «Отличный джеб, у меня подсмотрел». Он такой тупой!

Он написал ещё: «Хорошо, Хабиб, я освобождаю мой титул величайшего». Что за титул такой вообще? Такого не существует, это тупость. «Я освобождаю свой статус величайшего для тебя». А потом, когда он протрезвел или что, он такой: «Не, парни, я величайший, я много работал». Это так тупо!» — сказал Адесанья в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

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