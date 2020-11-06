Майки Гарсия не против поединка с Теофимо Лопесом
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия признался, что был бы не против провести поединок с абсолютным чемпионом мира в лёгком весе Теофимо Лопесом, но лишь при условии встречи в первом полусреднем весе.
«Возможно, я бы встретился с Теофимо, если бы он перешёл в первый полусредний вес. Это будет хороший бой. Не так уж и важно, титульный или нет, но будет отличный поединок. Но если я реально хочу стать чемпионом, то первый полусредний вес не для меня.
Возможный поединок Джервонты Дэвиса и Теофимо Лопеса? Наверное, я бы отдал победу Дэвису", — приводит слова Гарсии Boxingnews24.
Последние поединки Гарсия провёл в полусредней весовой категории. Майки по-прежнему рассчитывает встретиться с чемпионом мира Мэнни Пакьяо.
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