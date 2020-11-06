Сантос и Тейшейра показали одинаковый вес перед турниром UFC Fight Night 181

В ночь с 7 на 8 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 181. В его главном событии встретятся бойцы полутяжёлого веса, экс-претенденты на титул Тиаго Сантос и Гловер Тейшейра. В преддверии противостояния спортсмены провели официальную церемонию взвешиванию.
Оба уложились в лимит весовой категории, показав одинаковый вес — 93,2 кг. Отметим, что на церемонии взвешивания на весы до сих пор не встали участники соглавного события шоу Андрей Орловский и Таннер Босер.
UFC Fight Night 181. Взвешивание
Основной кард:
Тиаго Сантос (205,5 фунта) — Гловер Тейшейра (205,5 фунта)
Андрей Орловский — Таннер Босер
Раони Барселос (135,5) — Халид Таха (135,5)
Иан Хейниш (185,5) — Брендон Аллен (185)
Клаудиа Гаделья — Ян Сяонан (115,5).
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